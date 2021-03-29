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    'nın enerjisi doğadan: Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Önemli adımlar atıyoruz"

    'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren , Bursa'nın yeniden 'Yeşil Bursa' için yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkardı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Önemli adımlar atıyoruz" dedi…

    Bursa'nın enerjisi doğadan

    Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar bütün dünyada olduğu gibi 'de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel kirlilikler sadece ülkelerin iç problemi değil dünyanın ortak sorunu haline geldi. 'un ardından en fazla sanayi ihracatının gerçekleştiği da sanayileşmeye paralel olarak kirlilikten nasibini alırken, , iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını da rüzgar, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılamaya başladı.

    İSTASYONLAR ENERJİ DEPOSU
    Enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle daha önce 'ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten , i (GES) projelerine şimdi de kent içindeki metro duraklarını ekledi. Büyükşehir Belediyesi ve işbirliğinde 30 istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan proje kapsamında ile larındaki uygulamalar tamamlanırken, kalan istasyonlar da kısa sürede enerji istasyonuna dönüşecek. Önümüzde süreçte BUSKİ marifetiyle 5 adet HES ve 3 adet GES tesisi daha hayata geçirilecek.

    ÇÖPTEN ELEKTRİK
    2012 yılından bu yana yaklaşık 510.692.496 kilovat elektrik üretilerek, 254.322.100 metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı. Yine 2017 yılında inşa edilen katı atık depolama alanından kaynaklanan deponi gazından elektrik üretim tesisi saatte 2,40 megavat elektrik üretimiyle 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretiyor. Tesise ilave edilecek biyogaz ünitesi ile İnegöl'deki tesisin kurulu gücü ilk etapta 3,60 megavata ikinci etapta da 7,4 megavata çıkarılacak.

    ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK
    Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enerji, sağlık, ulaşım ve haberleşme gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin cari açık nedenlerinden birinin de enerji olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz" dedi.

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