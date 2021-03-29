29 Mart korona tablosundaki son durum vatandaşlar tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşarak arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, son 24 saatte 220 bin 109 testte 29 bin 58 vaka, 1305 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Peki Sağlık Bakanlığı'ndan 29 Mart korona tablosu bilgisi geldi mi? İşte vakalarda son durum…
29 MART KORONA TABLOSU
VAKA SAYILARI ARTIYOR
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu. Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.