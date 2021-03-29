Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2021 20:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 21:02
    ABONE OL

    29 Mart : Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı mı?

    29 Mart ndaki son durum tüm illeden yüzbinlere kişi tarafından merak ediliyor ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Gözler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Dünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 testte 29 bin 58 vaka, 1305 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Peki bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı mı? İşte 29 Mart korona tablosu…

    takvim.com.tr
    29 Mart korona tablosu: Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

    29 Mart korona tablosundaki son durum vatandaşlar tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşarak arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tabloya göre, son 24 saatte 220 bin 109 testte 29 bin 58 vaka, 1305 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Peki Sağlık Bakanlığı'ndan 29 Mart korona tablosu bilgisi geldi mi? İşte vakalarda son durum…

    29 MART KORONA TABLOSU

    VAKA SAYILARI ARTIYOR

    Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi.
    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu. Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

        Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

        1 milyon 400 bin doz BioNTech aşısı Türkiye'de
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

        Koca, Twitter hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

        "BioNTech aşısı geçen hafta 5800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

        Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Kovid-19'a karşı grip ve zatürre aşılarının koruma sağladığını gösteren bilimsel bir veri bulunmadığını, korunma sağlanması için Kovid-19'a karşı geliştirilen özel aşıların yapılması gerektiğini bildirdi.

        MEB'den ortaokullardaki yüz yüze sınav takvimi güncellemesi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini bildirdi. Bunun yanında, tüm illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. İllerin güncel risk grubuna göre okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde, sınavlar da 3 Mayıs'tan önce yüz yüze yapılabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel 29 Mart korona tablosu: Bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı mı?