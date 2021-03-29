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    • 29.03.2021 15:19
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    Başkanı Michel ve Başkanı 'yi ziyaret edecek

    Son dakika haberine göre Başkanı Michel ile Başkanı , 6 Nisan'da 'yi ziyaret edecek. Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

    AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

    Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Başkanı Ursula , 6 Nisan'da 'ye ziyarette bulunacak.

    Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

    Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

    Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

    AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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    Haberler Güncel AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi ziyaret edecek