ÖSYM tarih verdi: 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı?

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILABİLİR?

YÖKDİL sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından lisans ve doktora başvurusu yapacak adaylar için geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurusu yapacak adaylar için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. İşte YÖKDİL puanının kullanılacağı alanlar;

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve çevirici başvurularında,

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımlarında,

Doçentlik sınavı başvurusunda,

Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde YÖK dil puanıyla başvuru yapılabilir.