Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2021 14:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 14:59
    ABONE OL

    tarih verdi: 2021-/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ?

    2021-/1 sınavı 28 Mart'ta uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi. Bugün, ı soru ve cevapları tarafından açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM, /1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Peki, ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖSYM tarih verdi: 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı?

    Bugün, YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM, YÖKDİL 2020/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar...

    YÖKDİL 2021/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YÖKDİL 2021/1 sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilirler.

    YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

    2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM tarafından yayınlandı. 28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

    2021-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

        YÖKDİL 2021/2 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ!

        ÖSYM tarafından 2021 yılında iki kez düzenlenmesi planlanan YÖKDİL/2 sınav tarihleri belli oldu. Başvurular 2 Temmuz-12 Temmuz arasında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. YÖKDİL 2021/2 sınavı ise 29 Ağustos tarihinde yapılacak.

        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

        YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILABİLİR?

        YÖKDİL sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından lisans ve doktora başvurusu yapacak adaylar için geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurusu yapacak adaylar için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. İşte YÖKDİL puanının kullanılacağı alanlar;

        Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve çevirici başvurularında,

        Yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımlarında,

        Doçentlik sınavı başvurusunda,

        Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde YÖK dil puanıyla başvuru yapılabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel ÖSYM tarih verdi: 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı?