ÖSYM tarih verdi: 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı?

Bugün, YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM, YÖKDİL 2020/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar...
YÖKDİL 2021/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YÖKDİL 2021/1 sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulama üzerinden öğrenebilirler.
YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
2021-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM tarafından yayınlandı. 28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
2021-YÖKDİL/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)