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    • 29.03.2021 15:27
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    gelecek mi? Kabine toplantısı öncesi var mı?

    Kabine toplantısı öncesi var mı sorusuna yanıt aranıyor. gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Kabine toplantısından çıkacak kararların ne olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmasıyla birlikte seyahat yasakları da gündeme geldi. Peki ?

    takvim.com.tr
    Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı öncesi şehirler arası yasak var mı?

    Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? 29 Mart günü yapılacak kabine toplantısında şehirler arası yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında 30 bini aşan vaka olması nedeniyle sosyal medyada şehirler arası yasak iddiaları gündeme geldi. Peki şehirler arası yasak olacak mı?

    ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

    Şehirler arası seyahat yasağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

    Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

    Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

    Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

    Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

        Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

        ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

        Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

        Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

        Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

        İL BAZINDA ALINAN TEDBİRLER NELERDİR?

        Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

        "İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."

        İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

        Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

        Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.
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        Haberler Güncel Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı öncesi şehirler arası yasak var mı?