Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kabine toplantısı öncesi şehirler arası yasak var mı?

Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? 29 Mart günü yapılacak kabine toplantısında şehirler arası yasak olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarında 30 bini aşan vaka olması nedeniyle sosyal medyada şehirler arası yasak iddiaları gündeme geldi. Peki şehirler arası yasak olacak mı?
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?
Şehirler arası seyahat yasağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),