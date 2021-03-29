Yasaklar ne zaman başlıyor sorusu son alınan kararların ardından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde koronavirüs vakalarındaki son durumu ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni bir kısıtlama kararı alınıp alınmadığını merak ediliyor. Peki, kırmızı illerde hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
"Yasaklar ne zaman başlıyor?" ve " Kırmızı illerde hafta sonu cumartesi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtı İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelge duyurulduğunda belli olacak. Ancak kısıtlamaların bu hafta başlanması bekleniyor.
İşte bugün duyurulan yeni kısıtlama kararları;
CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.