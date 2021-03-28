Uzungöl İmar Planı'nda yürütmeyi durdurma kararı





'UZUNGÖL HALKININ DAHİL EDİLECEĞİ PLAN HAZIRLANACAKTIR'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, imar planı ile ilgili mahkemenin ara karar verdiğini belirterek dava konusu olan itirazlarla ilgili savunmalarının istendiğini söyledi. Tok, "Yürütmeyi durdurma kararının iptalini isteyerek bir üst mahkemeye itiraz yapıldı. Eğer mahkeme planın tamamını iptal ederse, bozulmasına neden olan sorunları düzeltip veya yeni bir plan hazırlanıp en kısa sürede yeniden askıya çıkartılacaktır. Elbette bu tür çalışmalarda bazı eksiklikler olabilir. Bu tür projelerde yüzde yüz memnuniyetin olması da zaten mümkün değildir. Uzungöl'de evi barkı olan, orada yaşayan çok sayıda vatandaşımız var ve onları yormadan, mağdur etmeden, sürece dahil ederek yeni bir planın hazırlanacağını düşünüyorum. Sürecin içinde olmayı istemek ve hukuki haklarını aramak vatandaşın doğal hakkıdır. Yargı ne karar verirse saygı duyacağız" diye konuştu.

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