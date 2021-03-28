Türkiye Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK) "Öğretmenin İyi Olma Hali, Motivasyonu" konulu X. Temel Eğitim Sempozyumu dün çevrimiçi olarak düzenlendi. 2 bin 500 eğitimcinin katıldığı sempozyumda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, salgının başından itibaren MEB'in sürece hızlı uyum sağladığını vurgulayarak "FATİH Projesi öncüldü. Bakanlığımız 3 televizyon kanalı kurarak, EBA'nın altyapısı ve erişimini hızlandırmak suretiyle, hem içerik kazanımlarını temin etmek hem de öğretmeni destekleyecek yeni yayınlar üretmek suretiyle sürece çok yönlü katkı sağladı. Bunların hepsi sürecin biricik yöneticisi öğretmene destek olma noktasındaydı" dedi.
'KALICI OLMAYACAK'
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız da salgının başından beri okulların açık tutulması için mücadele ettiklerinin altını çizerek "Bakanlık olarak okullarımızın açık olmasının çocuklarımız, öğretmenler ve anne babalar için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olduk" diye konuştu.
Milliyet'in haberine göre, uzaktan öğretimin kalıcı hale gelmesini arzu etmediklerini belirten Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi: "Uzaktan eğitimi, eğitimin bir parçası olarak öngörmüştük ama bu şekilde bir kapanmanın çocuklarımızda ne tür bir öğrenme kaybına neden olduğunu gördük."