Pandemi bittiğinde müfredatın yüzde 20'sinin uzaktan eğitim olacak şekilde çalışma yaptıklarını kaydeden Yıldız, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı: "Özel öğretim kurumları üzerinden gidersek müfredatın yüzde 20'si her zaman uzaktan eğitim yoluyla verilebilsin. Yabancı dil eğitiminde yurt dışından o dili iyi şekilde bilen birine ihtiyaç varsa, ders uzaktan eğitimle verilebilir. Özel öğretim kurumlarımız istedikleri takdirde dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup öğrenciyle buluşturabilecek. Sınıf ortamında yine öğretmen kalacak; otorite olarak. İkisi birlikte not verebilecek. Bunu ön çalışma olarak özel öğretim kurumlarında yabancı dilde başlattık. Arkasından diğer branşlarda da çalışmalar yapılacak ama tüm eğitim kurumlarımızda kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz."