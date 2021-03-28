Yemek Sepeti'ni kim hackledi, nasıl hacklendi? Yemek Sepeti hesap, adres silme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye'nin en büyük yemek siparişi platformu Yemeksepeti ile çıkan son dakika haberler gündeme bomba gibi düştü ve ilk resmi açıklama da geldi. Siber saldırıya maruz kalan online platformda hangi bilgilere erişildiği hangilerine erişilmediği açıklandı. Kullanıcılar hesaplarını silmek için araştırmalara başladı. İşte detaylar…
YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Siber saldırılar bugün devletlerden, en büyük şirketlere; ünlülerden, finans kurumlarına kadar pek çok veri kaynağını tehdit etmekte olup, çağımızın en büyük suçlarındna ve güvenlik sorunlarındna biri haline gelmiştir. Dünyada, siber saldırılara karşı %100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile, Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın veri güvenliği adına bugüne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz.
Ancak bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine, ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.
25.03. 2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya dakorsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.
Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.