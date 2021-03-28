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    • 28.03.2021 10:21
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    i herkesi şoke etti , ? Sorularının yanıtları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Ülkemizde sık kullanılan ve binlerce kişinin yemek siparişi verdiği online platformun siber saldırıya uğradığı ve kullanıcıların verilerinin çalındığı haberleri herkesi korkuttu. Bu gelişme üzerine adres, iletişim, kart bilgileri kayıtlı olan binlerce kişi , ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. ’nden resmi açıklama da geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Son dakika: Yemek Sepeti'ni kim hackledi, nasıl hacklendi?

    Yemek Sepeti'ni kim hackledi, nasıl hacklendi? Yemek Sepeti hesap, adres silme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye'nin en büyük yemek siparişi platformu Yemeksepeti ile çıkan son dakika haberler gündeme bomba gibi düştü ve ilk resmi açıklama da geldi. Siber saldırıya maruz kalan online platformda hangi bilgilere erişildiği hangilerine erişilmediği açıklandı. Kullanıcılar hesaplarını silmek için araştırmalara başladı. İşte detaylar…

    YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?

    Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Siber saldırılar bugün devletlerden, en büyük şirketlere; ünlülerden, finans kurumlarına kadar pek çok veri kaynağını tehdit etmekte olup, çağımızın en büyük suçlarındna ve güvenlik sorunlarındna biri haline gelmiştir. Dünyada, siber saldırılara karşı %100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile, Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın veri güvenliği adına bugüne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz.

    Ancak bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine, ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

    25.03. 2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya dakorsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.

    Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.

        Ad - SoyadDoğum Tarihi
        YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları
        YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri
        YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri
        Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri"

        YemekSepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber verilmiş durumda.

        YEMEKSEPETİ KREDİ KARTI SİLME NASIL YAPILIR?

        Bunun için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Yemek sepeti mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirmeniz gerekir.

        Sonra mobil uygulamanın üyelik bilgileri bölümünden eklediğiniz kredi kartınızın üzerine gelin.

        Kartınızın üzerine basılı tutarak sola kaydırın. Karşınıza silme seçeneği gelecektir.

        Bu seçeneği seçerek daha önce eklediğiniz kredi kartı bilginizi silebilirsiniz.

        Yemek sepetine eklediğiniz kredi kartı bilginizi silmek bu kadar kolay ve pratiktir.
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        Haberler Güncel Son dakika: Yemek Sepeti'ni kim hackledi, nasıl hacklendi? Yemek Sepeti hesap, adres silme nasıl yapılır?