Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? 31 Mart son gündü! Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Sorularını yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Koronavirüs ile mücadeleden dolayı Adalet Bakanlığı uzatma kararı alıyordu, vatandaşlar 31 Mart'ta bitecek olan gelişmeyle ilgili son dakika detayları araştırır oldu. Açık cezaevi izinleri ile ilgili son durum haberimizde yer alıyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Mahkumların gündeminde uzun süredir açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin haberler yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla bu süre 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılacak son açıklama ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusu yanıt bulması bekleniyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.
CTE resmi duyurusu şu şekilde;
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: