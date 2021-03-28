Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti! Eylem başına 300 dolar!

PYD'NİN SABOTAJ TİMİ

İlk hücredeki teröristlerden Hüseyin Ghanem Aboud ve eşi PYD'den gelen 5 patlayıcıyı hücredeki diğer teröristlere verdiklerini anlattı. Teröristler Azez, El Bab ve Cerablus'ta yerleştirdikleri 12 ayrı bombayı patlattıklarını ve aynı bölgelerdeki farklı yerlere 28 bomba daha yerleştirdiklerini itiraf etti. SMO birlikleri teröristlerin ifadesi ve yer göstermesi sonrası Azez, El Bab ve Cerablus'taki patlayıcıları bulmak için harekete geçti. Hücredeki bir diğer terörist İmad Jassim Satout ise El Bab'ta 11 kg bomba döşediği kamyonu infilak ettirdiğini ve saldırıda 7 kişinin öldüğünü söyledi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Teröristlerin ifadeleri sonrasında SMO birlikleri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle bağlantılı YPG/PYD'li terörist ve işbirlikçileri yakalamak ve bombaları ele geçirmek için operasyon başlattı.