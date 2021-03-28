Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti! Eylem başına 300 dolar!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'de önemli başarılara imza atıyor. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a karşı amansız mücadelesini sürdüren SMO birlikleri PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'nin eylem hücrelerini çökertti. Halep'te yakalanan ve tutuklanan YPG/PYD'li bir teröristin ifadelerinden yola çıkan SMO'ya bağlı 3. kolordu askerleri, YPG/PYD'nin Halep kırsalında bulunan ve birçok bombalı eylemin faili olan hücrelerin izini sürdü. Düzenlenen operasyonlarda 3 terör hücresi tek tek çökertildi.
NEHİR HATTI BOMBA YATAĞI
Sorguya alınan teröristler ifadelerinde, Suriye'nin değişik bölgelerinde meydana gelen onlarca bombalı terör eyleminin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını, terör örgütünün söz konusu saldırılardaki rolünü anlattı. Teröristler patlayıcıların Halep'in doğusundaki "Sayur" bölgesinden getirildiğini söyledi. İlk hücrede yakalanan Jassim Aboud, İmad Jassim Satout, İbrahim Hüseyin ve Hüseyin Ganem Aboud isimli teröristler, 1 yıl önce Sajour nehri boyundaki hatta onlarca patlayıcı yerleştirdiklerini itiraf etti.
BOMBA DA PARA DA PYD'DEN
YPG/PYD'li terörist Mustafa İbrahim El Satut tarafından görevlendirilen ilk hücredeki 4 terörist, patlayıcıları PYD'den alıp El-Bab, Cerablus ve Azez bölgelerini de kapsayan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine götürdüğünü söyledi. Teröristler patlayıcıları güvenlik güçlerinin geçiş noktaları ile kent merkezlerindeki çarşı-pazara yakın yerlere yerleştirdiklerini, her bombalamadan sonra PYD'den 300 dolar aldıklarını itiraf etti. Teröristlerden İbrahim el Hüseyin de 5 ayrı bomba yerleştirdiğini ve her bir bomba için PYD'den 400 dolar aldığını söyledi.