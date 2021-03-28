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    • 28.03.2021 16:23
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    Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildiğini bildirdi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bir ton eroin üretimine yetecek! Hepsi ele geçirildi

    EGM'den yapılan açıklamaya göre, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede başarılı bir operasyona imza attı.

    Operasyonda, çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada bir ton eroin üretimine yetecek 2 bin litre asetik anhidrit ele geçirildi.

    BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ni önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

    Batı illerinden kente eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit getirileceği bilgisi üzerine Depin polis kontrol noktasında durdurulan çekicide yapılan aramada 2 ton asetik anhidrit ele geçirildi.

    Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de bir ton eroin üretimine yetecek miktarda asetik anhidrit ele geçirildi