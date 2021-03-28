Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

VATANDAŞLAR, 28 MART PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞMEYE DAVET EDİLDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı; kentsel dönüşüm alanında kalan vatandaşlara tebligat gönderdi.

Tebligatta; Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan ve Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi içerisinde kalan vatandaşların bugün (28 Mart saat:13.00'de) Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda görüşmeye davet edildi.

UZLAŞMA TOPLANTISINA GELİNMEDİĞİ TAKDİRDE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Tebligatta; "Uzlaşma toplantısına gelmediğiniz takdirde taşınmaz malınız için, Adana Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 13 Eylül 2017 tarih ve 2988 nolu kararına istinaden 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma işlemi yapılacaktır" denildi.

VATANDAŞLAR BELEDİYE BİNASINA GELDİ ANCAK BİNA KAPALI

Vatandaşların Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gittiği ve binanın kapalı olduğunu öğrenildi. Vatandaşların; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tepki gösterdiği bildirildi.

GÜLAÇTI: "BU ŞEHRİ CİDDİYETSİZ ZİHNİYET YÖNETEMEZ!"

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, "Bu şehri bu ciddiyetsiz zihniyet yönetemez!" dedi.

Ozan Gülaçtı, şunları söyledi:

"CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimi, taşınmazları kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan vatandaşlarımızı tebligatla uzlaşma görüşmesine çağırıyor. Katılım olmazsa 'doğrudan kamulaştırma yapacağım diyor. Ancak ilgili saatte belediye binasında kimse yok! Bu şehri bu ciddiyetsiz zihniyet yönetemez!"

"VATANDAŞLARIMIZ TEK BİR MUHATAP DAHİ BULAMADI"

"Bir tatil gününde yüzlerce vatandaşı Belediye önünde toplayacaksınız ama vatandaşlarımız tek bir muhatap dahi bulamayacak! Üstelik konu yüzlerce ailenin en direk geleceği ile ilgili çok önemli bir konu. Sayın Karalar ve yönetimi işte iki yıldır bu şehri malesef böyle yönet(em)iyor!