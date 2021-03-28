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    • 28.03.2021 15:53
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    'da 2 bin yıllık tarih! Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

    'ndeki suların çekilmesinden dolayı, M.Ö 74 yılında toprağı olan ve tarihte birçok imparatorluğun kültürüne ev sahipliği yapan 'da, tarihi kalıntılar su üstüne çıktı. Tuzla Belediyesi’nin destekleri ile tarih üzerine çalışmalar yapan ve Tuzla Tarihi kitabının yazarı Tarihçi Mustafa Özdemir, ortaya çıkan sıralı kayalıkların, liman kalıntıları olabileceğini belirtti.

    Tuzla'da sular çekilince ortaya çıktı!

    İstanbul'un Tuzla ilçesinin bilinen tarihi M.Ö 377 yılına kadar gidiyor. O dönemde Bitinya Kralı IV.Nikomedes'in vasiyeti üzerine Bitinya'nın Roma'ya bırakılması üzerine M.Ö 74 yılından itibaren Tuzla Roma topraklarının bir parçası oldu.

    O tarihten itibaren, birçok kültüre ev sahipliği yapan Tuzla, Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduktan sonra günümüze kadar geldi.

    Tarihte birçok depreme de maruz kalan ilçenin tarihi yapıları ise su altında kaldı. Ancak günümüzde Marmara Denizi'nin sularının çekilmesi nedeniyle tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.
        Haberler Güncel Tuzla'da 2 bin yıllık tarih! Sular çekilince gün yüzüne çıktı!