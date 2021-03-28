İstanbul'un Tuzla ilçesinin bilinen tarihi M.Ö 377 yılına kadar gidiyor. O dönemde Bitinya Kralı IV.Nikomedes'in vasiyeti üzerine Bitinya'nın Roma'ya bırakılması üzerine M.Ö 74 yılından itibaren Tuzla Roma topraklarının bir parçası oldu.