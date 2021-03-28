İstanbul'un Tuzla ilçesinin bilinen tarihi M.Ö 377 yılına kadar gidiyor. O dönemde Bitinya Kralı IV.Nikomedes'in vasiyeti üzerine Bitinya'nın Roma'ya bırakılması üzerine M.Ö 74 yılından itibaren Tuzla Roma topraklarının bir parçası oldu.
O tarihten itibaren, birçok kültüre ev sahipliği yapan Tuzla, Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduktan sonra günümüze kadar geldi.
Tarihte birçok depreme de maruz kalan ilçenin tarihi yapıları ise su altında kaldı. Ancak günümüzde Marmara Denizi'nin sularının çekilmesi nedeniyle tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.