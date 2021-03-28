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    • 28.03.2021 13:30
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    önünde bıçaklı dehşeti!

    ’da, 'ye para yatıran M.U.'nun (28) boğazına bıçak dayayarak bin 100 TL'sini gasbeden S.S. yakalandı. S.S. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi çekin de güzel çıkalım" dedi.

    DHA
    ATM önünde bıçaklı gasp dehşeti!

    Olay, 26 Mart Cuma saat 23.00 sıralarında 'ndeki 'de meydana geldi.

    Para yatıran M.U.'nun arkasına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki bıçağı boğazına dayadı. M.U.'yu ölümle tehdit eden saldırgan, bu sırada yere düşen 1100 TL'yi alıp, kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, saldırganın S.S. olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucu belirlenen adrese yapılan baskında yakalanan S.S. gözaltına alındı.

    Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.S. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "İyi çekin de güzel çıkalım" dedi.

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    Haberler Güncel ATM önünde bıçaklı gasp dehşeti!