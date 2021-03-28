Olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih'te bulunan bir markette yaşandı. İddialara göre, bir tatlıcı dükkanının sahibi A.K. (44), yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti.
Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam daha sonra marketten ayrıldı. Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.
GERÇEĞİ POLİS EKİPLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti. Polisler , dükkana gelerek A.K'yı gözaltına alındı. Ayrıca dükkana girip çıkan bazı çocuklar da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Yaşanan olay ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine kasada bekleyen adamın, çocuğun bacağına dokunması ve market çalışanının onu uyardığı anlar yansıdı. Öte yandan başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüphelinin, bir çocuğu dükkanına davet ettiği görülüyor.