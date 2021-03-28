Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcuların son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucuyla ibraz etmesinin gerektiğini, bazı ülkelerin ise Türkiye'den seyahat eden yolcular için ek koronavirüs önlemleri getirdiğini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), uçakla seyahat eden yolcuların için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı. Tabloda Türkiye'den başta ABD, İngiltere ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ise ek kurallar getirildi. Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurtdışından giriş yapacak yolcuların, Covid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili; Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Ülkelere Giriş Tablosu yayımlandı" denildi.