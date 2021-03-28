Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcuların son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucuyla ibraz etmesinin gerektiğini, bazı ülkelerin ise Türkiye'den seyahat eden yolcular için ek koronavirüs önlemleri getirdiğini açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), uçakla seyahat eden yolcuların için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı. Tabloda Türkiye'den başta ABD, İngiltere ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ise ek kurallar getirildi. Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurtdışından giriş yapacak yolcuların, Covid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili; Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Ülkelere Giriş Tablosu yayımlandı" denildi.
4 ÜLKE İÇİN EV KARANTİNASI ŞARTI
İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka'da salgın önlemleri kapsamında Türkiye'ye direkt uçuşlar yapılamıyor. Ancak bahsi geçen ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye'ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden giriş yaparlarsa son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor. Diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcular ise ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.
90 GÜN İÇİNDE İYİLEŞTİĞİNE DAİR BELGE SUNULUCAK
Türkiye'den ABD'ye gidecek yolcular ise koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi ek önlemler getirdi. Buna göre, 2 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde koronavirüs testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde koronavirüsten iyileştiklerine dair belgeyi sunmaları gerekiyor.