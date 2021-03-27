Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti üyelik, kredi kartı silme nasıl yapılır?

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber saldırılar bugün devletlerden, en büyük şirketlere; ünlülerden, finans kurumlarına kadar pek çok veri kaynağını tehdit etmekte olup, çağımızın en büyük suçlarındna ve güvenlik sorunlarındna biri haline gelmiştir. Dünyada, siber saldırılara karşı %100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile, Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın veri güvenliği adına bugüne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz.

Ancak bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine, ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

25.03. 2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya dakorsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.