Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.03.2021 15:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2021 15:35
    ABONE OL

    ? Yemeksepeti üyelik, kredi kartı silme nasıl yapılır?

    ? Yemeksepeti üyelik ve nasıl yapılır? Türkiye'nin en çok kullanılan yemek sipariş uygulamalarından olan Yemeksepeti'nden siber saldırı açıklaması geldi. Açıklamada bazı bilgilerin ele geçirildiği bilgisine yer verildi. İşte konusunda yapılan açıklamanın detayları!

    takvim.com.tr
    Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti üyelik, kredi kartı silme nasıl yapılır?

    Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti üyelik silme nasıl yapılır? Yemeksepeti kredi kartı silme yolları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yemeksepeti'nden yapılan açıklamanın ardından bazı vatandaşlar kart bilgilerini veri tabanından silmek istiyor. Peki Yemeksepeti hacklendi mi? İşte son bilgiler!

    YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?

    Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Siber saldırılar bugün devletlerden, en büyük şirketlere; ünlülerden, finans kurumlarına kadar pek çok veri kaynağını tehdit etmekte olup, çağımızın en büyük suçlarındna ve güvenlik sorunlarındna biri haline gelmiştir. Dünyada, siber saldırılara karşı %100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile, Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın veri güvenliği adına bugüne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz.

    Ancak bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine, ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

    25.03. 2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya dakorsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.

    Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.

    Ad - Soyad
    Doğum Tarihi
    YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları
    YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri
    YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri
    Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri"

    YemekSepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber verilmiş durumda.

        YEMEKSEPETİ KREDİ KARTI SİLME NASIL YAPILIR?

        Bunun için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Yemek sepeti mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirmeniz gerekir.

        Sonra mobil uygulamanın üyelik bilgileri bölümünden eklediğiniz kredi kartınızın üzerine gelin.

        Kartınızın üzerine basılı tutarak sola kaydırın. Karşınıza silme seçeneği gelecektir.

        Bu seçeneği seçerek daha önce eklediğiniz kredi kartı bilginizi silebilirsiniz.

        Yemek sepetine eklediğiniz kredi kartı bilginizi silmek bu kadar kolay ve pratiktir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti üyelik, kredi kartı silme nasıl yapılır?