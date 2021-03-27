Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti üyelik, kredi kartı silme nasıl yapılır?

Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti üyelik silme nasıl yapılır? Yemeksepeti kredi kartı silme yolları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yemeksepeti'nden yapılan açıklamanın ardından bazı vatandaşlar kart bilgilerini veri tabanından silmek istiyor. Peki Yemeksepeti hacklendi mi? İşte son bilgiler!
YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Siber saldırılar bugün devletlerden, en büyük şirketlere; ünlülerden, finans kurumlarına kadar pek çok veri kaynağını tehdit etmekte olup, çağımızın en büyük suçlarındna ve güvenlik sorunlarındna biri haline gelmiştir. Dünyada, siber saldırılara karşı %100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile, Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın veri güvenliği adına bugüne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz.
Ancak bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine, ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.
25.03. 2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya dakorsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.
Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.
Ad - Soyad
Doğum Tarihi
YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları
YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri
YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri
Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri"
YemekSepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber verilmiş durumda.