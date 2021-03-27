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    • 27.03.2021 14:44
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın finansmancıları tutuklandı

    Son dakika haberi! 'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve M.Ş.E. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    AA
    Terör örgütü PKK'nın finansçılarına darbe!

    'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen 3 zanlıyı yakalamak için operasyon düzenlendi.




    Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.E, M.Ş.E. ve A.K. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfekleri ile örgütsel doküman ele geçirildi.

    Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve M.Ş.E. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın finansmancıları tutuklandı