



TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.



Çelik'in açıklamaları şöyle:



Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz.



Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron'un Türkiye'yi, "Diyanet" kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.



Macron her defasında "Fransa Cumhuriyet değerleri"ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef alıyor. Bu yaklaşım, evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koymaktadır.