Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni gruba geçildiğini açıkladı.
60 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ EŞLERİ
Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." dedi.
RİSK GRUBUNDA OLAN VATANDAŞLAR AŞI SİSTEMİNE TANIMLANDI
Koca ayrıca risk grubunda olan vatandaşların da sisteme tanımlandığını belirtti.