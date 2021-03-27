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    • 27.03.2021 20:09
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    Sağlık Bakanı açıkladı: randevu alarak aşılarını olabilecekler

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı aşılamada yeni gruba geçildiğini açıkladı. Koca, "ımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler." dedi. Koca ayrıca, risk grubunda olan , malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Aşılamada yeni dönem!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni gruba geçildiğini açıkladı.

    60 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZ EŞLERİ
    Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." dedi.

    RİSK GRUBUNDA OLAN VATANDAŞLAR AŞI SİSTEMİNE TANIMLANDI
    Koca ayrıca risk grubunda olan vatandaşların da sisteme tanımlandığını belirtti.

        Koca şu ifadeleri kullandı: "Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

        TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
        Türkiye'de 27 Mart tarihi itibariyle, toplan 14.652.659 doz aşı uygulandı. Aşıda 1.doz uygulanan kişi sayısı 8.217.124, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 6.435.535 oldu.

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