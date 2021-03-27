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    • 27.03.2021 20:40
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'daki can kayıplarına ilişkin açıklama: Sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, 'da darbe karşıtı gösterilerde artan can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar açıklaması
    Dışişleri Bakanlığı, 'da darbe karşıtı gösterilerde artan can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz" denildi.





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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'daki can kayıplarına ilişkin açıklama: Sivillere yönelik aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz