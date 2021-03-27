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    • 27.03.2021 12:28
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    Ramazan'da olacak mı? var mı? Yeni yasaklar geliyor mu?

    21 günlük var mı? Ramazan ? Ramazan'da yeni yasaklar geliyor mu sorularına yanıt aranıyor. sorusunun cevabı merak ediliyor. Kulis bilgilerine dayandırılan iddialara göre olabileceği belirtiliyor. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından vatandaşlar tam kapanma olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma var mı? Yeni yasaklar geliyor mu?

    Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma olacağına ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından 21 günlük tam kapanma var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği gündemde yer alan konulardan birisi oldu. Peki Ramazan tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma var mı? İşte detaylar...

    21 GÜNLÜK TAM KAPANMA OLACAK MI?

    Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım.

    Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.

    Hasta akışının çok fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uzun, "Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma konusu mutlaka bence olmalı. Tam kapanmanın yapılması lazım. Bence Samsun için düşünülmesi gereken bir şey" dedi.

    TAM KAPANMA ÇAĞRISI!

    Corona virüste 'kademeli normalleşme' sonrası günlük vaka sayısının 30 bine yaklaşması vatandaşları tedirginliğe sevk ederken uzmanlarda çağrı geldi.

    Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, geçtiğimiz günlerde corona virüste vaka sayısının 30 bine dayandığına vurgu yaparken salgındaki gidişatın iyi olmadığını ve hafta sonu tam kapanmanın ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

        'Hafta sonu kapanalım mı?' başlıklı yazısında kapanma düşüncesini paylaşan Müftüoğlu, kararı pendemiyi yönetenlerin vereceğini fakat soruya cevabının açık ve net olduğunu vurguladı.

        Müftüoğlu, rakamların kapanmayı zorunlu kıldığını belirterek "Hafta sonları yeniden kapanalım çünkü bunu eğer şimdi yapmazsak sonrasında daha kötü, ağır, bunaltıcı, can yakıcı kısıtlamalarla karşılaşmamız vazgeçilmez olabilir" ifadelerini kullanarak, şu tavsiyeyi verdi.

        Ortada 'belalı mı belalı' ve de 'son derece tehlikeli' korkutucu bir süreç var. Hemen, şimdi, hiç gecikmeden müdahale edilmesi gereken bir 'yangın durumu' ya da moda benzetmeyle bir tür "tsunami tehdidi" ile karşı karşıyayız. Duruma acilen müdahale edilmesi ve ülke genelinde hemen bu hafta cuma akşamı 21.00'den başlayarak pazartesi sabahı 05.00'te sonlanacak bir tam kapanma durumunun ilan edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Eğer böyle bir kapanma ülke genelinde düşünülmez ise hiç olmazsa kırmızı illerde mutlaka ama mutlaka uygulamaya sokulmalı."

        Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, TTB UDEK Koronavirüs Çalışma Grubu imzasıyla sürdürülebilir kapanma çağrısı yapıldı.

        Yeniden normalleşme sürecinde çok daha dikkatli olunmasını isteyen bir başka isim ise Turizmciler Derneği Başkanı Faruk Elmalı. "İnsanların kendi önlemlerini sıkıca almalarının olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz" diyen Elmalı, şöyle devam etti: "Ülkemizin en önemli sektörü turizm sezonunun yaklaşmasıyla vaka sayılarının artması bizleri olumsuz yönde etkileyecektir. Vaka sayıları kontrol altında tutulamazsa yeniden kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmamız mümkün."
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        Haberler Güncel Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma var mı? Yeni yasaklar geliyor mu?