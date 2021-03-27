Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma var mı? Yeni yasaklar geliyor mu?

21 GÜNLÜK TAM KAPANMA OLACAK MI?

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım.

Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.