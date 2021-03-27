Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma var mı? Yeni yasaklar geliyor mu?

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma olacağına ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından 21 günlük tam kapanma var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği gündemde yer alan konulardan birisi oldu. Peki Ramazan tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma var mı? İşte detaylar...
21 GÜNLÜK TAM KAPANMA OLACAK MI?
Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım.
Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.
Hasta akışının çok fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uzun, "Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma konusu mutlaka bence olmalı. Tam kapanmanın yapılması lazım. Bence Samsun için düşünülmesi gereken bir şey" dedi.
TAM KAPANMA ÇAĞRISI!
Corona virüste 'kademeli normalleşme' sonrası günlük vaka sayısının 30 bine yaklaşması vatandaşları tedirginliğe sevk ederken uzmanlarda çağrı geldi.
Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, geçtiğimiz günlerde corona virüste vaka sayısının 30 bine dayandığına vurgu yaparken salgındaki gidişatın iyi olmadığını ve hafta sonu tam kapanmanın ilan edilmesi gerektiğini belirtti.