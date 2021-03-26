Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü'nün 200. yıldönümünü kutladı. Ne kadar Türk düşmanı varsa Atina'da toplandı.
İngiltere Veliaht Prensi Charles, törene eşiyle katıldı. Rusya Başbakan, Fransa bakan yolladı. ABD ise F-16'larla şov yaptı.
MORA İSYANI
1821'de Mora'da isyan çıktı. İngiltere, Fransa ve Rusya da kışkırttı. Yunanlılar Osmanlı'dan ayrıldı.
GREEKSİZ ŞOV!
Yıllarca Osmanlı hakimiyeti altında kalan Yunanistan, Mora İsyanı'nı başlattı. Osmanlı'ya düşman ülkelerin desteği ile istediğini aldı. Her yıl 25 Mart'ı, bağımsızlık günü olarak kutlamaya başladı. Dün de 25 Mart 1821 yılında başlatılan ihanetin 200. yıl dönümü nedeniyle Atina'da Parlamento binası ve Meçhul Asker Anıtı'nın da bulunduğu Sindagma Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, muhalefet parti liderleri ve diğer davetlilerin yanı sıra Yunanistan'ın bağımsızlık hareketine destek sağlayan bazı yabancı ülke liderleri de katıldı.
Miçotakis'in davetlisi olarak İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis de askeri geçit törenini izleyenler arasında yer aldı. Askeri geçit töreni televizyonlardan canlı yayınlandı.
MESAJ YARIŞI
ABD Başkanı Joe Biden'ın video mesajında "ABD'liler olarak modern Yunanistan'ın kurulmasını kutlayan Yunan'la birlikteyiz" dedi. Rusya lideri Putin de kutlama mesajı gönderdi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron "Sizin bağımsızlığınız bizim bağımsızlığımız" derken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "Birleşik Krallık, Yunanistan'ın kurulmasında oynadığı rolden gurur duyuyor" dedi.