



GREEKSİZ ŞOV!

Yıllarca Osmanlı hakimiyeti altında kalan Yunanistan, Mora İsyanı'nı başlattı. Osmanlı'ya düşman ülkelerin desteği ile istediğini aldı. Her yıl 25 Mart'ı, bağımsızlık günü olarak kutlamaya başladı. Dün de 25 Mart 1821 yılında başlatılan ihanetin 200. yıl dönümü nedeniyle Atina'da Parlamento binası ve Meçhul Asker Anıtı'nın da bulunduğu Sindagma Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, muhalefet parti liderleri ve diğer davetlilerin yanı sıra Yunanistan'ın bağımsızlık hareketine destek sağlayan bazı yabancı ülke liderleri de katıldı.