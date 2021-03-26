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    • 26.03.2021 14:33
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    SON DAKİKA: Koronavirüs nedeniyle eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı! Valiliği'nden yeni karar

    Son dakika haberi: 'deki koronavirüs salgınında iller bazında alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Valiliği tarafından koronavirüs salgını nedeniyle kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle yasaklandı.

    DHA
    O ilde eylemler 30 gün yasaklandı

    Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 30 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

    YASAKLANAN ETKİNLİKLER
    Konuya ilişkin valiliğin yazılı açıklamasında, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında, her türlü basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak, meşale yakma, konferans gibi tüm eylem ve etkinlikler, 28 Mart 2021 günü saat 00.01 ile 26 Nisan 2021 günü saat 23.59'a kadar, 30 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Koronavirüs nedeniyle eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı! Tunceli Valiliği'nden yeni karar