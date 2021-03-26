SON DAKİKA: Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ağır yaralanmasında sır perdesi aralanıyor: Astsubayın silahıyla vuruldu



KADIN SAVCI ARKADAŞI DA VARDI

2019'da Sorgun ilçesine atanan Özlem Salkım'ın olay gecesi Ardahan Posof'ta görevli bir kadın savcı arkadaşı ve 2'si astsubay olan arkadaşlarını ikamet ettiği pansiyonda ağırlayıp doğum gününü kutladığı öğrenildi. Salkım'ın saat 22.00 sıralarında astsubay arkadaşı A.M.'nin silahıyla başından vurulduğu öğrenildi. Arkadaşları, eline alıp oynadığı silahın ateş alması sonucu yaralandığını söylediği Özlem Salkım'ın silahı başına dayayıp ateşlediği ileri sürüldü. Özlem Salkım'ın kadın savcı arkadaşının da kendisini il dışından ziyarete geldiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişilerden birinin de H.A. isimli cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi. Ankaralı olan ve kurayla Sorgun'a atanan Salkım'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.