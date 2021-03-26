SON DAKİKA: Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ağır yaralanmasında sır perdesi aralanıyor: Astsubayın silahıyla vuruldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki akşam cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Özlem Salkım (28), evinde arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptığı sırada başından vurularak ağır yaralandı.
Savcı Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
KADIN SAVCI ARKADAŞI DA VARDI
2019'da Sorgun ilçesine atanan Özlem Salkım'ın olay gecesi Ardahan Posof'ta görevli bir kadın savcı arkadaşı ve 2'si astsubay olan arkadaşlarını ikamet ettiği pansiyonda ağırlayıp doğum gününü kutladığı öğrenildi. Salkım'ın saat 22.00 sıralarında astsubay arkadaşı A.M.'nin silahıyla başından vurulduğu öğrenildi. Arkadaşları, eline alıp oynadığı silahın ateş alması sonucu yaralandığını söylediği Özlem Salkım'ın silahı başına dayayıp ateşlediği ileri sürüldü. Özlem Salkım'ın kadın savcı arkadaşının da kendisini il dışından ziyarete geldiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişilerden birinin de H.A. isimli cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi. Ankaralı olan ve kurayla Sorgun'a atanan Salkım'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.