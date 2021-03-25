Cumhuriyet savcısı başından vuruldu! Doğum günü kutlamasında şok

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkın'ın silahla yaralanması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkın'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkın'ın evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkın'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi!