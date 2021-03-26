Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.
CHP'DEN TRAVESTİLİ ÇIPLAK EYLEM
Antalya'da bir araya gelen bir grup CHP'liler ve İYİ Partililer ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi üstünü çıkararak üstsüz bir şekilde basın mensuplarına poz verdi.
"PROVOKASYON"
Aynı eylemde konuşmacı olarak yer alan CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, "Antalya, tek ses olarak Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasına tepki göstermiştir. Biz eylemimizi gerçekleştirdik ama bir provokasyona uğradık. Üzüntü duyuyoruz." dedi.