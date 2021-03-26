SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Cuma çıkışı önemli açıklamalar



ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE AŞI DİYALOĞU

Dün kendileriyle bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki bu 50 milyon doz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. Bunu çok daha yakından takip edeceğim dedi. Bunu Sayın Başkan'la (Şi Cinping) da görüşeceğim dedi.

Bu yetmez, 100 milyon doz anlaşmamız var dedim. Bu da nisan sonu itibarıyla idi. Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim dedi.







ALMANYA'DAN GELEN AŞI VE RUSYA İLE GÖRÜŞMELER

Bu arada Almanya'dan 1 milyon 400 bin BioNTech aşısı elimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan yine aynı şekilde aşı gelmesi bizi rahatlatacak.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Aşıyı bu süreçte insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor.