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    • 26.03.2021 14:59
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Cuma çıkışı önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan , Cuma namazını İstanbul Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Çin'den 100 milyon aşı geleceğini bildirerek, "Mayıs-Haziran ayı gibi aşılamayı temenni ediyoruz." dedi. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı eleştirilere de değinen Erdoğan, "Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Bu iş de böylece bitmiştir." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.


    Başkan Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

    Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;


    AŞI AÇIKLAMASI
    Sağlık Bakanımızın bu açıklaması, herhalde Bilim Kurulu'yla yaptıkları müzakerelerin bir neticesidir.

    Şu an itibarıyla bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim. Fakat bu süreç ne getirir, ne götürür onu da tam göremiyoruz, bilemiyoruz.



    MAYIS-HAZİRAN GİBİ TEMENNİ EDİYORUZ

    Temenni ederiz ki mayıs-haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım.

    Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında dün Çin Dışişleri Bakanı (Wang Yi) ile bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon doz aşıydı. Bunun ilk etabı olan 50 milyon doz aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu itibarıyla bize ulaşacaktı.


    ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE AŞI DİYALOĞU
    Dün kendileriyle bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki bu 50 milyon doz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. Bunu çok daha yakından takip edeceğim dedi. Bunu Sayın Başkan'la (Şi Cinping) da görüşeceğim dedi.

    Bu yetmez, 100 milyon doz anlaşmamız var dedim. Bu da nisan sonu itibarıyla idi. Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim dedi.


    ALMANYA'DAN GELEN AŞI VE RUSYA İLE GÖRÜŞMELER
    Bu arada Almanya'dan 1 milyon 400 bin BioNTech aşısı elimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan yine aynı şekilde aşı gelmesi bizi rahatlatacak.

    YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI
    Aşıyı bu süreçte insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor.

        GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI
        Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.


        MUHALEFETE HARP OKULU DERSİ
        Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. İrticai faaliyet farklı bir olay ama terörle iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay.

        Bu bir yasal düzenleme değil, yönetmelik. Bakanlıklarımız bunları zaman zaman, ülkemizin, ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adım.



        İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ELEŞTİRİLERİ
        Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil, biz kararımızı verdik.

        Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Kimse ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Bu iş de böylece bitmiştir.

        Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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