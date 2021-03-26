SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Cuma çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
AŞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanımızın bu açıklaması, herhalde Bilim Kurulu'yla yaptıkları müzakerelerin bir neticesidir.
Şu an itibarıyla bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim. Fakat bu süreç ne getirir, ne götürür onu da tam göremiyoruz, bilemiyoruz.
MAYIS-HAZİRAN GİBİ TEMENNİ EDİYORUZ
Temenni ederiz ki mayıs-haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım.
Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız aşıların dışında dün Çin Dışişleri Bakanı (Wang Yi) ile bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon doz aşıydı. Bunun ilk etabı olan 50 milyon doz aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu itibarıyla bize ulaşacaktı.
ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE AŞI DİYALOĞU
Dün kendileriyle bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki bu 50 milyon doz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. Bunu çok daha yakından takip edeceğim dedi. Bunu Sayın Başkan'la (Şi Cinping) da görüşeceğim dedi.
Bu yetmez, 100 milyon doz anlaşmamız var dedim. Bu da nisan sonu itibarıyla idi. Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim dedi.
ALMANYA'DAN GELEN AŞI VE RUSYA İLE GÖRÜŞMELER
Bu arada Almanya'dan 1 milyon 400 bin BioNTech aşısı elimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan yine aynı şekilde aşı gelmesi bizi rahatlatacak.
YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI
Aşıyı bu süreçte insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor.