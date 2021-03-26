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İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla kent genelinde saat 11.00'de başlayan uygulama, 13.00'te sona erdi. Uygulamaya, helikopterle havadan da destek verildi.

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken bazı araç, mekan ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.

Kadıköy'deki denetimlerde narkotik köpeği "Pars" ile araçlarda arama yapıldı. Şüpheli araçlar aranarak kişilere GBT'sine bakıldı.

TRAFİK İHLALLERİ DRONE İLE HAVADAN KAYIT ALTINA ALINDI

Fatih'te Vatan Caddesi'nde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri takmayan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücüler tespit edilerek trafik ekiplerince durduruldu.

Denetlemeler sırasında, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen moto kurye durdurularak ceza yazıldı. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden moto kuryeye drone tarafından kayıt altına alınan ihlal anı izletildi.

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