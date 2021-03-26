Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 22 Irak uyruklu yabancı terörist savaşçı, yakalanarak gözaltına alındı.

4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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