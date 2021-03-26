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    • 26.03.2021 09:52
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    SON DAKİKA: 'da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonlarda üyesi uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA

    'da ne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 22 uyruklu yabancı terörist savaşçı, yakalanarak gözaltına alındı.

    4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı