13 Şubat'ta başlayan mübarek üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Bu kapsamda da kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere Regaib ve Miraç kandilleri yakın bir zamanda idrak edildi ve sırada Berat Kandili var. Peki, yarın kandil mi? 27 Mart Cumartesi yarın ne kandili? İşte 2021 Diyanet dini ve kandil günleri takvimine dair bilgiler

YARIN KANDİL Mİ?

Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.

İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih ve dini günler takvimi;