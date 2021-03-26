13 Şubat'ta başlayan mübarek üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Bu kapsamda da kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere Regaib ve Miraç kandilleri yakın bir zamanda idrak edildi ve sırada Berat Kandili var. Peki, yarın kandil mi? 27 Mart Cumartesi yarın ne kandili? İşte 2021 Diyanet dini ve kandil günleri takvimine dair bilgiler
YARIN KANDİL Mİ?
Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.
İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih ve dini günler takvimi;
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
KANDİL GÜNLERİ
Miraç Kandili 10 Mart 2021
Berat Kandili 27 Mart 2021
Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021
Mevlid Kandili 17 Ekim 2021