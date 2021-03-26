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    • 26.03.2021 19:07
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    2021 , hangi tarihte? 2021 kandil günleri tarihleri ve dini günler takvimi!

    ? Mübarek üç aylar yakın bir zamanda başladı ve için geri sayım sürüyor. Üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. 'nın resmi internet sayfasında yer alan dini günler takvimine göre Kandili, Miraç Kandili geride bıraktık. 27 Mart Cumartesi tarihinde ise 'ni kutlayacağız. Peki, 2021 kandil günleri ne zaman? !

    takvim.com.tr
    Kandil günleri ne zaman? Diyanet 2021 kandil günleri tarihleri!

    Kandil günleri ne zaman? soruları sık sık araştırılmaya başlandı. Mübarek üç aylar yakın bir zamanda başladı ve Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan dini günler takvimine göre Regaip Kandili, Miraç Kandili geride bıraktık. 27 Mart Cumartesi tarihinde ise Berat Kandili'ni kutlayacağız. Peki, 2021 kandil günleri ne zaman? Diyanet 2021 dini günler takvimi!

    2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

    Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

    Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

    Miraç Kandili: 10 Mart 2021

    Berat Kandili: 27 Mart 2021

    Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

    KANDİL GÜNÜ NELER YAPILMALI?

    1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

    4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

        6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

        7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

        8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

        10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
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        Haberler Güncel 2021 Kandil günleri ne zaman, hangi tarihte? Diyanet 2021 kandil günleri tarihleri ve dini günler takvimi!