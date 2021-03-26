Kandil günleri ne zaman? soruları sık sık araştırılmaya başlandı. Mübarek üç aylar yakın bir zamanda başladı ve Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan dini günler takvimine göre Regaip Kandili, Miraç Kandili geride bıraktık. 27 Mart Cumartesi tarihinde ise Berat Kandili'ni kutlayacağız. Peki, 2021 kandil günleri ne zaman? Diyanet 2021 dini günler takvimi!
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021
KANDİL GÜNÜ NELER YAPILMALI?
1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.