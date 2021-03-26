Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir, kaç yaşında? Bilecik Belediyesi hangi partide?

Semih Şahin kimdir, kaç yaşında? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı. Bu gelişmenin ardından Semih Şahin'in kim olduğuna yanıt aranıyor.
SEMİH ŞAHİN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı.
Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."
SEMİH ŞAHİN KİMDİR?
Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu.
İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı.