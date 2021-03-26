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    • 26.03.2021 11:00
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    Bilecik Belediye Başkanı kimdir, kaç yaşında? ?

    ? sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Peki ? İşte Semih Şahin hakkında merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir, kaç yaşında? Bilecik Belediyesi hangi partide?

    Semih Şahin kimdir, kaç yaşında? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı. Bu gelişmenin ardından Semih Şahin'in kim olduğuna yanıt aranıyor.

    SEMİH ŞAHİN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

    İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlattı.

    Bakan Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

    SEMİH ŞAHİN KİMDİR?

    Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu.

    İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

    Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı.

        Semih Şahin'in iş deneyimleri; Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı şeklinde sıralanmaktadır.

        Semih Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.
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        Haberler Güncel Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir, kaç yaşında? Bilecik Belediyesi hangi partide?