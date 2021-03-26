Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un 1973 yılında yaptığı bir iş başvuru belgesi ortaya çıktı. Online olarak gerçekleştirilen bir açık arttırma ile satılan belgede, ilginç ayrıntılar yer aldı: Fakir bir ailenin çocuğu olan Jobs'un başvuruda ehliyeti olduğunu belirttiği, bilgisayar ve hesap makinesi kullandığını, uzmanlığının tasarım ve teknoloji olduğunu yazdığı anlaşıldı.

İş başvurusu formu aslında doğrudan Steve Jobs tarafından kaleme alınmış. Yani aradan tam olarak 48 yıl geçmiş. Bu tarih aynı zamanda Jobs'un Atari'de işe başlamasından yaklaşık 1 yıl öncesine dayanıyor.

ÇOCUK DOĞURANA İKRAMİYE



G. Kore'nin feribotla bir saatte ulaşılan turistik Nokdo adası, çocuğa hasret kaldı. Yıllarca süren ulusal kentleşme ve doğum kontrolü politikaları sonrası, Nokdo'nun nüfusu azaldı. Bir zamanlar hareketli bir balıkçı köyü olan turistik kasabada çoğu 60 yaşın üzerinde 100 kişi kaldı. Adada sadece 4 çocuğun yaşadığı açıklandı. Şu anda 52 milyon civarında nüfusu olan Güney Kore'de hükümet, çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için 2022'den itibaren doğum başına 1.826 dolar ikramiye vereceğini, bir yıl boyunca da ayda 2 bin lira ödeneceğini açıkladı.