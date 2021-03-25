Uluslararası kamuoyu ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesini ne zaman yapacağını merakla beklerken, İngiliz haber ajansı Reuters iki ülke ve iki lider arasındaki ilişkiyi masaya yatıran kapsamlı bir analiz yayımladı.

"ERDOĞAN'IN GÜÇ BASKISI BIDEN'I ZORLAYACAK"

Reuters muhabirleri Orhan Coşkun ve Hümeyra Pamuk imzalı haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı.