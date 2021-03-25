En güzel anlamlı Cuma mesajları ve sözleri! 26 Mart hadisli dualı resimli Cuma mesajları...

İslam alemi için son derce önemli olan cuma gününde vatandaşlar tanıdıklarına göndermek üzere Cuma mesajlarını araştırıyor. günleri bir gelenek halini alan Cuma mesajları gönderme geleneği devam ediyor. 26 Mart Cuma mesajları sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güzel anlamlı dualı Cuma mesajlarına sizler için derlediğimiz haberimizden ulaşabilirsiniz. Hadisli ve resimli mesajlar haberimizde yer alıyor. İşte en güzel mesajlar ve sözler...
EN GÜZEL ANLAMLI CUMA MESAJLARI!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.