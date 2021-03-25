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    • 25.03.2021 11:25
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    neden açıklanmadı? Milli Savunma Üniversitesi ?

    ne zaman açıklanacak? ? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava girecek milyonlarca kişi sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmayacağını sorguluyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav yerleri neden açıklanmadı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

    MSÜ sınav yerleri neden açıklanmadı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 2021 yılında yapılacak sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte MSÜ sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İşte MSÜ sınav yerleri hakkında merak edilen bilgiler...

    MSÜ SINAV YERLERİ NEDEN AÇIKLANMADI?

    Sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz tarih verilmedi. Sınav yerleri açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz. Sınav yerlerinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.

    Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

    Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

        MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

        Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

        Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        - Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

        - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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        Haberler Güncel MSÜ sınav yerleri neden açıklanmadı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?