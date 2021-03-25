MSÜ sınav yerleri neden açıklanmadı? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav yerleri hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 2021 yılında yapılacak sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte MSÜ sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İşte MSÜ sınav yerleri hakkında merak edilen bilgiler...
MSÜ SINAV YERLERİ NEDEN AÇIKLANMADI?
Sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz tarih verilmedi. Sınav yerleri açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz. Sınav yerlerinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.