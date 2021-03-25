Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Samsun'daki vakaların çoğu İngiliz varyantı dediğimiz mutant virüsten oluşuyor.
Bu varyant virüs önceki pandeminin ilk dönemine göre biraz daha farklı seyrediyor. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı verilerine 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısında Samsun, üç haftadır zirvede yer alıyor. 13- 19 Mart haftalık verilere göre 100 binde 508,97 vakanın görüldü kentte, uzmanlar uyarılarda bulunuyor.