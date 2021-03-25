Son dakika: Kütahya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gediz ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir eve baskın düzenlendi.
Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle yapılan operasyonda, evde bulunan A.B. ve U.B. isimli 2 şüpheli yakalandı.
Evde yapılan aramalar sonucu 2 kilo 600 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içmek için kullanılan 15 çarşaf, 9 tabanca fişeği ve 130 gram boş mavi kapsül ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.