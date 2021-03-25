İrfan Pullukçu kimdir, kaç yaşında? İrfan Pullukçu neden tutuklandı?

İrfan Pullukçu kimdir, kaç yaşında? Tekirdağ'da tutuklanan İrfan Pullukçu hakkında arama motorlarında yanıt aranıyor. Tekirdağ'da tanınan iş adamları arasında olan İrfan Pullukçu tutuklandı. Pullukçu bir madencilik firmasının sahibi olarak tanınıyor. İşte İrfan Pullukçu hakkında merak edilen bilgiler...
İRFAN PULLUKÇU NEDEN TUTUKLANDI?
İddiaya göre cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre iş insanı İrfan Pullukçu, o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K. yaşadıklarını kimseye anlatamadı.
Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak cezaevine koyuldu.
İRFAN PULLUKÇU KİMDİR?
Malkara'nın ve Trafkya'nın önde gelen iş adamlarından İrfan Pullukçu merkezi Tekirdağ'da bulunan Pullukçu Madencilik Firmasının sahibidir. Pullukçu'nun sahibi olduğu şirket, kömür üretiminin yanında hafriyat, nakliyat, akar yakıt satışı ve çiftçilik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Pullukçu, Trakya'da birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmış evli ve iki çocuk babasıdır.