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    • 26.03.2021 06:44
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için yoğun kar uyarısı! 'da kar yağışı sürecek mi? İşte 26 Mart hava raporu

    'da iki gün üst üste özellikle sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olmuştu. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş 'İstanbul'da bugün kar yağışı olacak mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, 'nın doğusu, Doğu , İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney ile , , , ve çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 26 Mart il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 8°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 12°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 6°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 2°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 3°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 2°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

        KONYA °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        BOLU °C, 1°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        DÜZCE °C, 5°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 3°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 4°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 7°C
            Çok bulutlu

            ARTVİN °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN °C, 9°C
            Çok bulutlu

            TRABZON °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri ile Erzurum'un güneyi ve Ağrı çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            HAKKARİ °C, 5°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 3°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            VAN °C, 5°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 6°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 8°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 8°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ŞANLIURFA °C, 9°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 il için yoğun kar uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? İşte 26 Mart hava raporu