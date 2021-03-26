Berat Kandili bugün mü? Kandil ne zaman? Diyanet 2021 kandil tarihleri...

Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.

Resul-i Ekrem, Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.