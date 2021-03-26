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    • 26.03.2021 07:10
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    bugün mü? Kandil ne zaman? Diyanet 2021 kandil tarihleri...

    ne zaman? Bugün kandil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar kandil ne zaman sorusunun cevabını arama motorlarında sorguluyor. Mübarek Üç Aylar'a girilmesi ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kandiller idrak edilmeye başlandı. Önümüzde ise Berat Kandili var. Peki, 2021

    takvim.com.tr
    Berat Kandili bugün mü? Kandil ne zaman? Diyanet 2021 kandil tarihleri...

    Bugün kandil mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Berat Kandili ne zaman sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler Diyanet takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili önemli günlerden birisidir. Vatandaşlar bu mübarek gecede ibadetlerini de yerine getirecek.

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece yani Berat Kandili 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir.

    İşte 2021 Ramazan ayı ve dini günlerin tarihleri;

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

    2021 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

        ÜÇ AYLAR ORUCU

        Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili Peygamber Efendimizin bol bol nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.

        Resul-i Ekrem Efendimiz üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.

        Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.

        Resul-i Ekrem, Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.

        ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.

        Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.

        ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
        Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.
        Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.
        Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.
        Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.

            3 AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

            3 aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır.

            Diğer vakitlerde ibadât-u taate on sevap veriliyorsa, Receb, Şaban ve Ramazan aylarında ihlâs ve samimiyete bağlı olarak kat kat daha fazla sevap verilir.

            Üç aylar, yılda bir defa gelen ve ahiret ticaretinin yapıldığı mümtaz aylardır. Bereket ve feyzinden İstifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

            Bu eşsiz aylarda ahirete yönelik amelleri diğer vakitlere nispeten daha fazla çoğaltmak gerekir. Bu aylarda daha fazla Kur'ân-ı Kerîm okumak, ilme daha fazla yönelmek, ibadet ve tefekküre ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırmak Mü'min'ler için kaçınılmaz bir fırsat olmalıdır.

            İşte bu sebeple üç ayların ve üç aylar içerisinde bulunan mübarek gecelerin büyük bir sevinç ve coşkunlukla ihya edilmesi büyük önem arz etmektedir. Buna mukabil olarak da bu ayların fazilet ve bereketinden mahrum kalan kimseler ise büyük hayırlardan mahrum kalmış demektir. Müslümanların uyanık davranıp bu ayları ganimet bilmesi, bir ânını bile gaflet içerisinde geçirmemesi gerekir.

            Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Recep ayı girdiği zaman:

            "Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve Ramazan ayını da bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur)" diye dua etmişlerdir. (AhmedibnüHanbel, el-Müsned, 1/259)
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