Berat Kandili bugün mü? Kandil ne zaman? Diyanet 2021 kandil tarihleri...

Bugün kandil mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Berat Kandili ne zaman sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler Diyanet takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili önemli günlerden birisidir. Vatandaşlar bu mübarek gecede ibadetlerini de yerine getirecek.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece yani Berat Kandili 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir.
İşte 2021 Ramazan ayı ve dini günlerin tarihleri;
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.