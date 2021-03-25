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    • 25.03.2021 13:46
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    haberler gelmeye devam ediyor ve tüm illerden yüzbinlerce öğrenci sınavlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada gündemde sıklıkla ? Sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor ve sınavlar da ya erteleniyor, iptal ediliyor, online gerçekleşiyor. MEB’ten yüzyüze olacak sınavlarla ilgili duyuru gelmişken şimdi son dakika bir gelişme yaşandı. Peki ? Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    MEB son dakika: 4-5 ve 8. sınıf sınavları ne zaman 2021?

    4-5 ve 8. sınıf sınavları ne zaman 2021? İlkokul 4-5 ve 8.sınıflar yüz yüze sınav olacak mı? sorularının yanıtları gündemde çok fazla sorgulanır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamanın detaylarını merak ediyor. Sınavlarına hazırlanan öğrenciler yüzyüze sınava katılmayı beklerken koronavirüsten dolayı değişiklik mi yapıldı? MEB ortaokul sınavlarına ilişkin hangi duyuruyu yaptı? Işte detaylar…

    MEB SON DAKİKA: 4., 5. VE 8. SINIF SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK, İPTAL Mİ?

    Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

    İşte, 4. 5. 6. 7. 8. sınıf ortaokul sınavları ve 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavlarında son durum;

    Bakanlık illere, ilkokul 4. sınıf ve ortaokul kademelerinde yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi.

    Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

    Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak.

    "Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

    Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

        Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

        Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

        MEB'DEN LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAV TAKVİMİ GÜNCELLEMESİ

        Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

        Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.
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        Haberler Güncel MEB son dakika: 4-5 ve 8. sınıf sınavları ne zaman 2021? İlkokul 4-5 ve 8.sınıflar yüz yüze sınav olacak mı?