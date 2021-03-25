Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler olacak? Koronavirüs vakalarının artmasının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantının ne zaman yapılacağı ise açıklandı. Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararlarının ne olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.