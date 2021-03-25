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    • 25.03.2021 09:26
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    toplantısı ne zaman yapılacak? kararları neler olacak?

    toplantısı ne zaman yapılacak? kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son olarak 10 Mart'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yeni toplantı için tarih verildi. Son yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yüksek ile en düşük vaka oranına sahip illeri paylaşmıştı. Peki yapılacak?

    takvim.com.tr
    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler olacak?

    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler olacak? Koronavirüs vakalarının artmasının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantının ne zaman yapılacağı ise açıklandı. Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararlarının ne olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.

    Düşük riskli iller

    Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

    Orta riskli iller

    Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

        Yüksek riskli iller

        İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

        Çok yüksek riskli iller

        Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.
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        Haberler Güncel Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler olacak?