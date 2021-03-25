Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı kararları neler olacak? Koronavirüs vakalarının artmasının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantının ne zaman yapılacağı ise açıklandı. Bilim Kurulu'ndan çıkacak tavsiye kararlarının ne olacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacaktır.
Düşük riskli iller
Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.
Orta riskli iller
Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.