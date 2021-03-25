Yeni kabine listesi kimler var? 2021 kabine değişikliği ne zaman olacak?

Yine kulis bilgilerine göre, 6 veya 7 bakanlıkta bir değişim olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlıklar vardı.

Turizm Kültür, Çevre Şehircilik, Aile Çalışma gibi. Bu birleşmelerin "İş yükü çok fazla oluyor" denildiği için Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılması yönünde bir karar çıkacağı da oldukça yüksek bir ihtimal.