Yeni kabine listesi kimler var? 2021 kabine değişikliği ne zaman olacak?

2021 yeni kabine listesi kimler var? Kabine değişikliği ne zaman olacak? Kabine değişikliği iddiaları sosyal medyada uzun süredir yer alıyordu. İddiaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Ünal'ın açıklamalarının ardından gözler yeni kabine listesine çevrildi. Peki yeni kabine listesi kimler var?
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, olası kabine değişikliğine ilişkin, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.
YENİ KABİNE LİSTESİ KİMLER VAR?
Cumhurbaşkanı yeni kabinesini açıklamadı. Kabile değişikliğinin kongreden sonraya kaldığı belirtiliyor Kulis bilgilerine göre, parti yönetiminde biraz daha siyaseten ağırlığı olan, günlük siyasi gelişmelere anında tepki verebilecek, medyada yer bulabilecek, tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin olacağı belirtiliyor.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeni kabinenin biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var.