Yaklaşık 70 kişi daire satın aldı: Ama hiç birisi, evlerine kavuşamadı

Zonguldak'ta müteahhitlik yapan Ragıp Bayraktar 2015'te daire yapmaya başladı. Sadece yüzde 20'si tamamlanan binadaki 70 daireyi ücretlerinin büyük bölümü ödemesine rağmen hak sahiplerine vermedi.

Bayraktar'ın araziyi ve daireleri kayınvalidesi Nükhet Erkaya'nın üzerine geçirerek kaçırdığını belirten hak sahipleri, savcılığa şikayette bulundu. İddialara cevap veren Bayraktar, şirketinin ekonomik olarak zor duruma düştüğünü söyledi. Daireleri hak sahiplerine teslim etmek için çıkış yolu aradığını açıkladı.