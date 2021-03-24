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    Yaklaşık 70 kişi daire satın aldı: Ama hiç birisi, evlerine kavuşamadı

    'ta müteahhitlik yapan 2015'te daire yapmaya başladı. Sadece yüzde 20'si tamamlanan binadaki 70 daireyi ücretlerinin büyük bölümü ödemesine rağmen hak sahiplerine vermedi.

    Uçan daire!

    'ta müteahhitlik yapan 2015'te daire yapmaya başladı. Sadece yüzde 20'si tamamlanan binadaki 70 daireyi ücretlerinin büyük bölümü ödemesine rağmen hak sahiplerine vermedi.

    Bayraktar'ın araziyi ve daireleri kayınvalidesi N'nın üzerine geçirerek kaçırdığını belirten hak sahipleri, savcılığa şikayette bulundu. İddialara cevap veren Bayraktar, şirketinin ekonomik olarak zor duruma düştüğünü söyledi. Daireleri hak sahiplerine teslim etmek için çıkış yolu aradığını açıkladı.

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    Haberler Güncel Yaklaşık 70 kişi daire satın aldı: Ama hiç birisi, evlerine kavuşamadı