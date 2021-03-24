AKOM'DAN AÇIKLAMA!

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. Yapılan açıklama sonrası Anadolu Yakası'nda karla karışık dolu yağışı etkili oldu.

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.