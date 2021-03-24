SON DAKİKA: CHP'li belediyenin icra takibi başlattığı 4 yaşındaki çocuğun annesi konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, görülmemiş bir skandala imzat attı. Belediyeye bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU, 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Skandal olay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal'ın açıklamasıyla gündeme geldi.
Hızal, Twitter hesabından İZSU'nun ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdiğini açıkladı. Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun 2017 doğumlu çocuğa vefat eden babasının borcu için icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" dedi.
6 BİN 930 LİRA BORÇ
Skandala konu olan aileye ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, İZSU'nun icra takibi başlattığı 4 yaşındaki D.R.'nin kuaförlük yapan babası A.R.'nin (39) geçen yıl Gaziemir'de, astsubay Köksal Doğru tarafından kuaför dükkânında bulunan üç kişi ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük kıza gönderilen icra takibinde belirtilen 6 bin 930 liralık borcun kızın ölen babasına ait kuaför dükkânından kaldığı belirlendi.
'BÜYÜK ŞOK YAŞADIK'
Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten ailenin yakınları, annenin sağlık çalışanı olduğunu ve konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. İcra takibi başlatıldıktan sonra İZSU'nun avukatının anneyi arayıp "Borcu nasıl ödeyecek?" diye sorduğunu belirten ailenin yakınları, "Avukat, annesine 4 yaşındaki D.R.'nin borcu nasıl ödeyeceğini sormuş.