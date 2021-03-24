



PKK İDDİASINI KABUL ETMEDİLER

Soruşturma kapsamında usulsüz bir şekilde alınan özellikle kanser, kan pıhtılaştırıcı ve uyuşturucu yerine geçen ilaçların Irak, Suriye ve İran'daki terör örgütü PKK'ya gönderildiği de ileri sürüldü. Polis bu operasyon kapsamında Hatay'da Suriye'ye gitmek üzere olan 100 bin lira değerinde, Şırnak'ta 650 bin, Van'da 300 bin, Mardin'de 400 bin lira, Ankara'da 450 bin lira ve İstanbul'da 450 bin lira değerinde ilaç ele geçirdi.